В Дублине пропалестинские активисты забросали Байдена молоком - ВИДЕО

Бывшего президента США Джо Байдена встретили протестом во время его визита в Тринити-колледж в Дублине. Пропалестинские активисты выкрикивали лозунги "Геноцидный Джо" и "Позор тебе", а также бросали в его сторону молоко и различные предметы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на The Telegraph, Байден прибыл в университет во вторник вместе с супругой Джилл, чтобы присутствовать на церемонии вручения награды их сыну Хантеру Байдену.

Акция протеста была связана с позицией бывшего президента США по войне в секторе Газа и военной поддержкой Израиля. Участники акции заявляли, что не хотят видеть Байдена в кампусе. На месте дежурили сотрудники полиции, которые применили перцовый газ и задержали нескольких протестующих.

Во время церемонии Хантер Байден выступил перед собравшимися и эмоционально рассказал о своей борьбе с зависимостью. Он получил золотую медаль за выдающийся вклад в общественную дискуссию.