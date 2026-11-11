Иран объявил ВМС и ВВС Аргентины террористическими организациями

Иран в рамках принципа взаимности объявил Военно-морские силы и Военно-воздушные силы Аргентины террористическими организациями.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Ирана.

"Ответные меры применяются в отношении всех стран, поддержавших решение США о признании Корпуса стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. В соответствии с этим Иран применяет положения упомянутого закона в отношении Военно-морских сил и Военно-воздушных сил Аргентины и признает их террористическими организациями", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что правительство Аргентины, вопреки основополагающим принципам и нормам международного права, объявило Корпус стражей исламской революции (КСИР), являющийся частью официальных вооруженных сил Ирана, террористической организацией.

Также подчеркивается, что правительство Ирана приняло соответствующее решение на основе принципа взаимности, ссылаясь на закон о взаимных мерах в ответ на признание США Корпуса стражей исламской революции террористической организацией.

МИД Ирана подчеркнул, что ответственность за все негативные последствия, вытекающие из данной ситуации, несет правительство Аргентины.

Отметим, что 1 ноября МИД Ирана также объявил Секретную разведывательную службу Великобритании (MI6) "враждебной группой", а Королевский военно-морской флот Великобритании (Royal Navy) и Королевские военно-воздушные силы Великобритании (Royal Air Force) - террористическими организациями.