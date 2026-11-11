Проведена проверка условий содержания детей в Доме малютки в Баку - ФОТО

Представители Уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики (Омбудсмена) проверили состояние обеспечения прав детей в Доме малютки № 1 города Баку.

Согласно информации Аппарата Омбудсмена, мониторинг был проведен в рамках деятельности Омбудсмена как независимого механизма мониторинга, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мониторинговая группа по мониторингу и содействию реализации Конвенции о правах ребенка осмотрела административные помещения учреждения, изучила условия проживания детей, состояние охраны их здоровья, организацию питания и обеспечение их прав.

Руководитель учреждения предоставил представителям Омбудсмена подробную информацию о деятельности Дома малютки и детях, находящихся в нем.

По итогам мониторинга руководству учреждения были даны рекомендации по вопросам отбора образцов продуктов питания и их хранения в целях контроля за безопасностью питания, составления меню, правил хранения лекарственных средств и другим вопросам.

Кроме того, до сведения руководства были доведены и разъяснены требования, предусмотренные законодательством в отношении качества услуг, предоставляемых в детских учреждениях.