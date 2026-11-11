https://news.day.az/society/1873530.html Водителей предупредили об опасности соцсетей за рулем В последнее время все чаще встречаются водители, которые во время управления автомобилем пользуются мобильными телефонами, заходят в социальную сеть TikTok и выходят в прямые эфиры.

Водителей предупредили об опасности соцсетей за рулем

Общество, 11 ноября 2026 10:36 (UTC +04:00) 335
Водителей предупредили об опасности соцсетей за рулем

В последнее время все чаще встречаются водители, которые во время управления автомобилем пользуются мобильными телефонами, заходят в социальную сеть TikTok и выходят в прямые эфиры. Учитывая, что одной из основных причин ДТП на дорогах столицы является невнимательность водителей, подобное поведение за рулем представляет серьезную опасность.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом МВД, постоянное переключение внимания водителя с дороги на мобильный телефон, социальные сети и прямые эфиры во время движения повышает риск дорожно-транспортных происшествий.

Анализ нескольких ДТП, зафиксированных камерами видеонаблюдения, также показывает, что некоторые аварии произошли именно из-за того, что водители отвлекались от дороги.

Такие водители должны понимать, что их стремление набрать подписчиков в социальных сетях, получить больше лайков или обрести популярность может стоить жизни другим участникам дорожного движения или привести к получению ими тяжелых травм.

В связи с этим Центр интеллектуального управления транспортом призывает всех водителей быть ответственными и внимательными на дорогах.

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