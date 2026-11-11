В Азербайджане осудили организатора онлайн-казино - ВИДЕО

43-летний Гасан Сабили, задержанный в ходе операции Главного управления по борьбе с киберпреступностью МВД Азербайджана против онлайн-азартных игр и букмекерских ставок, предстал перед судом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, ему были предъявлены обвинения по статьям 193-1.3.2, 244-1.2.2 и 244-1.2.4 Уголовного кодекса.

Установлено, что в течение 2025 года Гасан Сабили, проводя различные финансовые операции, обеспечил сокрытие происхождения денежных средств на сумму 646 761,33 маната.

Таким способом он обеспечивал клиентам возможность играть в азартные игры на сайте онлайн-казино "7isles". Используя интернет-ресурсы и информационно-телекоммуникационные сети для организации и проведения азартных игр, он легализовал денежные средства в особо крупном размере - 646 761,33 маната.

Приговором Сумгайытского суда по тяжким преступлениям Гасан Сабили приговорен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы.