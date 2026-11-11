Азербайджан и датская компания обсудили проекты в сфере ветроэнергетики - ФОТО

Азербайджан и датская компания Vestas, производитель ветряных турбин, обсудили перспективы сотрудничества в реализации проектов в сфере ветроэнергетики в стране и развитии "зеленых энергетических коридоров".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов сообщил на своей странице в социальной сети X.

"В рамках COP31 мы обсудили с вице-президентом компании Vestas Мортеном Дирхольмом возможности сотрудничества в реализации проектов в сфере ветроэнергетики в Азербайджане и развитии "зеленых энергетических коридоров". Мы обменялись мнениями об участии компании в этих проектах и применении современных технологий ветроэнергетики", - говорится в публикации.

Среднесрочные цели по расширению производства возобновляемой энергии в Азербайджане также повышают значимость такого сотрудничества. Так, согласно макроэкономическим прогнозам, представленным в проекте бюджетного пакета на 2027 год, ожидается, что производство электроэнергии на ветровых и солнечных электростанциях в стране в 2030 году достигнет 4 миллиардов 408,6 миллиона киловатт-часов. Это на 46,5 процента больше прогнозируемого показателя на 2027 год, который составит 3 миллиарда 9,3 миллиона киловатт-часов.

Согласно прогнозам, производство электроэнергии на ветровых и солнечных электростанциях в 2028 году составит 4 миллиарда 384,6 миллиона киловатт-часов, а в 2029 году - 4 миллиарда 414,3 миллиона киловатт-часов. Таким образом, основной рост ожидается в 2028 году, после чего производство, как предполагается, стабилизируется на уровне около 4,4 миллиарда киловатт-часов.

В то же время прогнозируются изменения и в сфере традиционной генерации. Так, ожидается, что производство электроэнергии на тепловых электростанциях увеличится с 21 миллиарда 957,6 миллиона киловатт-часов в 2027 году до 24 миллиардов 283,5 миллиона киловатт-часов в 2030 году. Наряду с этим прогнозируется сокращение объема природного газа, используемого на тепловых электростанциях, с 2 миллиардов 411,6 миллиона кубометров в 2027 году до 1 миллиарда 572,8 миллиона кубометров в 2030 году.

В проекте бюджетного пакета ускорение зеленого перехода в энергетическом секторе, увеличение доли возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии, создание новых генерирующих мощностей и модернизация электросетевой инфраструктуры определены в качестве основных направлений. Кроме того, предусматривается создание зеленых энергетических зон и коридоров, а также расширение экспорта возобновляемой энергии из Азербайджана на международные рынки.

Отметим, что датская компания Vestas была основана в 1898 году. Она специализируется на проектировании, производстве и установке ветряных турбин, а также их техническом обслуживании. Деятельность компании охватывает проекты в сфере ветроэнергетики и гибридной энергетики в различных странах мира.