Тяжелое ДТП в Губе, есть погибший и раненые

В Губе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, авария произошла 10 ноября около 00:30 на участке автодороги Губа - Тюлякеран, проходящем через село Гюльтепе Губинского района.

Так, житель села Тюлякеран, 1995 года рождения Нурали Алирзаев, находясь за рулем автомобиля марки ВАЗ-21214 (Lada Niva), не справился с управлением. В результате машина врезалась в дерево на обочине дороги.

В результате аварии пассажир автомобиля, 2003 года рождения Фаган Адилов, скончался по дороге в больницу. Водитель и еще один пассажир - Нурай Адилов, 2005 года рождения, получили травмы различной степени тяжести.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса. Проводится расследование.