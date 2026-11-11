В Азербайджане замедлился рост цен

В январе-октябре 2026 года индекс потребительских цен (инфляция) в Азербайджане вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Согласно информации, этот показатель на 0,1 процентного пункта ниже уровня инфляции, зафиксированного в январе-сентябре 2026 года (5,7%).

Таким образом, по итогам октября в стране наблюдалось незначительное замедление годовых темпов инфляции.

Рост индекса потребительских цен на 5,6% означает, что за первые 10 месяцев 2026 года цены на потребительском рынке в среднем выросли на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.