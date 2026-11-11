В Ормузском проливе нефтяной танкер подорвался на мине
Еще один нефтяной танкер минувшей ночью подорвался на мине при попытке пройти через восточную часть Ормузского пролива, которую Иран объявил запретной зоной.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в иранской армии.
По заявлению военных, в результате взрыва на танкере, нарушившем установленные правила судоходства, возник пожар.
В иранской армии подчеркнули, что военно-морские силы страны внимательно следят за обстановкой в восточной части Ормузского пролива и полностью контролируют ситуацию.
Также отмечается, что Тегеран неоднократно предупреждал судовладельцев о необходимости согласовывать проход через Ормузский пролив с Вооруженными силами Ирана и соблюдать установленные правила судоходства.
Напомним, очередное обострение отношений между США и Ираном началось 8 июля. В этот день Вооруженные силы США впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько серий ударов по территории Ирана. В Вашингтоне заявили, что это стало ответом на нападение на торговое судно в Ормузском проливе.
В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о прекращении режима прекращения огня с Ираном. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским объектам, расположенным на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана.
В результате конфликта морская торговля через Ормузский пролив оказалась парализована.
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