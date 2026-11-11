Азербайджанские волонтеры на COP31 - ФОТО

В рамках 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), проходящей в турецкой Анталье, особое внимание привлекает активное участие молодежи. Азербайджанские волонтеры, опираясь на организационный опыт и традиции, заложенные в ходе успешно проведенной в Баку конференции COP29, занимают заметное место в международном молодежном климатическом движении.

Международный отбор проходил в несколько этапов в условиях высокой конкуренции. Организованные под эгидой ООН отборочные туры стартовали в мае и продолжались до октября. По итогам многоэтапных собеседований и более 60 специальных тренинговых сессий, проведенных в разных странах мира, около 5 тыс. молодых волонтеров получили возможность принять участие в работе COP31. Среди них - представители азербайджанской молодежи, продемонстрировавшие высокий уровень подготовки.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, одна из них - учитель английского языка из Баку Аида Захидзаде. Говоря об ответственности, возложенной на участников отборочного этапа, и моральной значимости этой миссии, она отметила: "Значение COP чрезвычайно велико, поскольку эта платформа является ареной глобальной борьбы с климатической несправедливостью. Отборочный процесс, начавшийся в мае по линии ООН, включал собеседования и 60 тренинговых занятий и был весьма комплексным. О его результатах мы узнали в октябре".

Аида Захидзаде подчеркнула, что после участия в COP29 для нее большая честь представлять азербайджанских волонтеров в Турции и с гордостью выполнять эту миссию на протяжении всей конференции - до ее завершения 20 ноября.

Обучающаяся в Турции Саадат Ализаде подчеркнула, что азербайджанский павильон на площадке COP31 вызывает особый интерес: "Наша главная задача здесь - информировать и правильно направлять приходящих гостей. Очень приятно видеть представителей разных народов, религий и культур, объединившихся вокруг единой цели. Как представитель азербайджанской молодежи, я испытала особую гордость за то, что под стенд Азербайджана на мероприятии выделена большая территория и наша страна представлена на высоком уровне".

Среди азербайджанских волонтеров есть и воспитанники Бакинской высшей школы нефти. Студентка 5-го курса этого вуза Мелекханым Исмаилова сказала, что дух волонтерства не признает географических границ. По ее словам, работать плечом к плечу со своими сверстниками со всего мира во имя будущего планеты - незабываемый опыт. "Идеологическая суть COP одинакова вне зависимости от того, где он проводится. Каждый из нас прилагает усилия для защиты одной планеты и общего климата", - добавила азербайджанская студентка.

Выпускница Бакинской высшей школы нефти по специальности "химическая инженерия" Айтадж Аскерова коснулась научной стороны вопроса. "Поскольку моя специальность - химическая инженерия, тема изменения климата и экологической устойчивости для меня представляет профессиональный интерес. Быть частью глобальных усилий по решению проблем именно в этой сфере и представлять свою страну, пройдя жесткий отбор среди 45 тысяч претендентов, - это большая честь и высокая ответственность", - сказала она.

Азербайджанские волонтеры продолжат работать в различных операционных зонах конференции до ее завершения, внося свой вклад в решение глобальных климатических задач и одновременно достойно представляя молодежный потенциал страны перед международной аудиторией.