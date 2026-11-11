В Азербайджане выросли зарплаты

В январе-сентябре 2026 года среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составила 1 172,7 маната.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 7,8%.

За отчетный период общий объем номинальных доходов населения достиг 81 млрд 10,7 млн манатов, увеличившись на 9,9% в годовом выражении.