https://news.day.az/economy/1873546.html В Азербайджане выросли зарплаты В январе-сентябре 2026 года среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составила 1 172,7 маната. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике. Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 7,8%.
В Азербайджане выросли зарплаты
В январе-сентябре 2026 года среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составила 1 172,7 маната.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике.
Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 7,8%.
За отчетный период общий объем номинальных доходов населения достиг 81 млрд 10,7 млн манатов, увеличившись на 9,9% в годовом выражении.
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