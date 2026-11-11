Дешевая постановка армянских страдальцев в Глендейле

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о дешевой постановке армянских страдальцев в Глендейле.

Day.Az представляет публикацию:

Буквально на днях армянская община Глендейла в очередной раз "героически" объединилась для того, чтобы провести митинг в поддержку тех, кто покинул Карабах.

Прошли маршем длиной в триста метров. Зажгли свечи. Выстроились так, чтобы в каждом кадре обязательно мелькала та самая грязная трехцветная тряпка с белым ступенчатым орнаментом. Натянули на лица фирменное выражение "мы - жертвы", пустили понарошку слезу, сфотографировались и выложили все в соцсети. Получили лайки. Все - миссия выполнена.

Как только нужный медийный эффект был достигнут, "священный огонь" аккуратно задули (парафин нынче дорог, а ресурсы нужно беречь до следующего трендового инфоповода). Плакаты убрали в багажники автомобилей, после чего "борцы за нацию" разбрелись по уютным кафе, обсуждая цены на недвижимость в Глендейле, насколько тяжела судьба патриота в США и вечному вопросу: "А как же мы, такие великие, снова оказались в роли вечных страдальцев?"