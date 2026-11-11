АЖД сообщили о росте грузовых и транзитных перевозок

В январе-октябре 2026 года Азербайджанскими железными дорогами (АЖД) перевезено 15 миллионов 691 тысяча тонн грузов. Это на 13 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщает АЖД.

За аналогичный период 2025 года объем грузоперевозок составил 13 миллионов 911 тысяч тонн.Только в октябре текущего года было перевезено 1 миллион 714 тысяч тонн грузов, что на 22 процента больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

В январе-октябре объем транзитных грузоперевозок увеличился на 20 процентов, достигнув 6 миллионов 582 тысяч тонн. В октябре было перевезено 817 тысяч тонн транзитных грузов. Это на 49 процентов больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

За отчетный период объем контейнерных перевозок составил 132 500 TEU, что на 18 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда этот показатель составлял 112 400 TEU. В октябре объем контейнерных перевозок увеличился на 67 процентов в годовом выражении, достигнув 16 200 TEU.

В информации также отмечается увеличение количества блок-поездов, принимаемых из Китая, а также рост объема грузов, переваливаемых на Астаринском терминале и в Бакинском порту.