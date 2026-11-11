ING прогнозирует рост цен на золото в 2027 году

Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Group прогнозирует, что средняя цена одной тройской унции золота на мировом рынке составит 4 408 долларов в 2026 году и 4 375 долларов в 2027 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в прогнозах ING Group по рынку сырьевых товаров от 10 ноября.

Согласно прогнозам, средняя цена одной тройской унции золота составит 4 100 долларов в третьем квартале 2026 года и 4 150 долларов в четвертом квартале.

В 2027 году ожидается дальнейший рост цен на драгоценный металл. Так, прогнозируется, что средняя цена золота составит 4 200 долларов в первом квартале следующего года, 4 300 долларов - во втором квартале, 4 450 долларов - в третьем квартале и 4 550 долларов - в четвертом квартале.

Ожидается также изменение цен на серебро. Согласно прогнозу ING Group, средняя цена одной тройской унции серебра составит 69,5 доллара в 2026 году и 66,5 доллара в 2027 году.

Согласно квартальным прогнозам, цена серебра составит 62 доллара в первом квартале 2027 года, 65 долларов - во втором квартале, 68 долларов - в третьем квартале и 71 доллар - в четвертом квартале.

Кроме того, ING Group представила прогнозы цен на другие промышленные металлы.

Согласно прогнозам, средняя цена одной тонны меди составит 13 370 долларов в 2026 году и 13 550 долларов в 2027 году. Ожидается, что цена алюминия составит соответственно 3 255 и 2 888 долларов, никеля - 17 082 и 16 625 долларов, цинка - 3 560 и 3 612 долларов, свинца - 1 923 и 1 900 долларов.

Прогнозируется, что средняя цена одной тонны железной руды составит 98 долларов в 2026 году и 95 долларов в 2027 году.

Таким образом, прогнозы ING Group свидетельствуют о том, что цены на золото будут расти на протяжении всего 2027 года, несмотря на снижение среднегодового показателя по сравнению с 2026 годом. В то же время среднегодовая цена серебра окажется ниже, чем в 2026 году. Среди других промышленных металлов ожидается рост цен на медь и цинк и снижение цен на алюминий, никель и свинец.