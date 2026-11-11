https://news.day.az/economy/1873551.html В Азербайджане выросли доходы населения В январе-октябре 2026 года номинальные доходы населения Азербайджана составили 81 млрд 10,7 млн манатов. Как передает Day.Az, об этом говорится в данных Государственного комитета по статистике. Согласно информации, этот показатель в номинальном выражении вырос на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В Азербайджане выросли доходы населения
В январе-октябре 2026 года номинальные доходы населения Азербайджана составили 81 млрд 10,7 млн манатов.
Как передает Day.Az, об этом говорится в данных Государственного комитета по статистике.
Согласно информации, этот показатель в номинальном выражении вырос на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Для сравнения: в январе-сентябре 2026 года годовой темп роста номинальных доходов населения составлял 9,6%. Таким образом, по итогам октября темпы роста доходов населения увеличились на 0,3 процентного пункта.
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