В Азербайджане выросли доходы населения

В январе-октябре 2026 года номинальные доходы населения Азербайджана составили 81 млрд 10,7 млн манатов.

Как передает Day.Az, об этом говорится в данных Государственного комитета по статистике.

Согласно информации, этот показатель в номинальном выражении вырос на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Для сравнения: в январе-сентябре 2026 года годовой темп роста номинальных доходов населения составлял 9,6%. Таким образом, по итогам октября темпы роста доходов населения увеличились на 0,3 процентного пункта.