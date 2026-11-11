https://news.day.az/officialchronicle/1873554.html Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Болгарии Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Президенту Республики Болгария Илияне Йотовой. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме отмечается: "Уважаемая госпожа Президент, Глубоко опечалены известием о гибели и ранении людей в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия в Болгарии.
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Болгарии
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Президенту Республики Болгария Илияне Йотовой.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме отмечается:
"Уважаемая госпожа Президент,
Глубоко опечалены известием о гибели и ранении людей в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия в Болгарии.
В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, Вашему дружественному народу, желаю выздоровления пострадавшим".
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