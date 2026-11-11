Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Болгарии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Президенту Республики Болгария Илияне Йотовой.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме отмечается:

"Уважаемая госпожа Президент,

Глубоко опечалены известием о гибели и ранении людей в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия в Болгарии.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, Вашему дружественному народу, желаю выздоровления пострадавшим".