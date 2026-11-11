Глава ICESCO рассчитывает на успешное сотрудничество с Азербайджаном в рамках COP31

Международное сотрудничество с Азербайджаном в рамках COP31 в Анталье открывает возможности для дальнейшего продвижения климатической повестки.

Как передает Day.Az, об этом заявил генеральный директор Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салим бен Мухаммед аль-Малик в беседе с журналистами на полях COP31 в Анталье, сообщает специальный корреспондент Trend.

"Мы очень рады принять участие в одной из сессий, запланированных на 14 ноября в 13:00. Мы уверены, что наше участие вместе с Азербайджаном, как и всегда, будет весьма успешным", - отметил он.

Говоря о главном послании Турции и COP31 международному сообществу, генсек ICESCO подчеркнул необходимость перехода от климатических обещаний к практическим мерам.

"Я думаю, что послание всех конференций COP в целом остается примерно одинаковым, хотя и меняется в соответствии с изменениями окружающей среды и климата. Я надеюсь, что все участники этой конференции смогут превратить климатический диалог в конкретные действия. Также надеюсь, что все страны и организации возьмут на себя обязательство перейти от обещаний к действиям", - сказал он.