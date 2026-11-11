https://news.day.az/officialchronicle/1873569.html Президент Ильхам Алиев прибыл в Экспо-центр в Анталье для участия в Саммите лидеров COP31 11 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Экспо-центр в Анталье для участия в Саммите лидеров 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).
Президент Ильхам Алиев прибыл в Экспо-центр в Анталье для участия в Саммите лидеров COP31
11 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Экспо-центр в Анталье для участия в Саммите лидеров 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, главу нашего государства встретили Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
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