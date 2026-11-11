Камилла Гасанова дважды победила на парусном "Кубке Победы"

В Азербайджане состоялся турнир по парусному спорту "Кубок Победы", посвященный Дню Победы 8 Ноября. В соревнованиях приняли участие более 20 спортсменов, определивших сильнейших в четырех категориях.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, участники соревновались в трех зачетах класса "Оптимист" и классе ILCA 4.

Две победы одержала Камилла Гасанова, занявшая первые места среди юниоров и девушек в классе "Оптимист". В общем зачете этого класса первенствовал Камал Баширли, а в ILCA 4 победителем стал Микаил Мамедзаде.

По итогам турнира призерам вручили дипломы.

Результаты соревнований:

"Оптимист" (юниоры)

Камилла Гасанова

Гюльниса Исмаилова

Лейли Мамедли

"Оптимист" (общий зачет)

Камал Баширли

Амин Джалилзаде

Нурлан Агазаде

"Оптимист" (девушки)

Камилла Гасанова

Сема Мансурзаде

Ягмур Гасанлы

ILCA 4

Микаил Мамедзаде