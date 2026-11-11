Камилла Гасанова дважды победила на парусном "Кубке Победы"
В Азербайджане состоялся турнир по парусному спорту "Кубок Победы", посвященный Дню Победы 8 Ноября. В соревнованиях приняли участие более 20 спортсменов, определивших сильнейших в четырех категориях.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, участники соревновались в трех зачетах класса "Оптимист" и классе ILCA 4.
Две победы одержала Камилла Гасанова, занявшая первые места среди юниоров и девушек в классе "Оптимист". В общем зачете этого класса первенствовал Камал Баширли, а в ILCA 4 победителем стал Микаил Мамедзаде.
По итогам турнира призерам вручили дипломы.
Результаты соревнований:
"Оптимист" (юниоры)
Камилла Гасанова
Гюльниса Исмаилова
Лейли Мамедли
"Оптимист" (общий зачет)
Камал Баширли
Амин Джалилзаде
Нурлан Агазаде
"Оптимист" (девушки)
Камилла Гасанова
Сема Мансурзаде
Ягмур Гасанлы
ILCA 4
Микаил Мамедзаде
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