Предотвращен ввоз крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан

На границе с Ираном пресечена контрабанда более 34 кг наркотиков.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС) Азербайджана, в зоне ответственности пограничного отряда "Горадиз" Пограничных войск предотвращена попытка контрабандного ввоза крупной партии наркотиков из Исламской Республики Иран в Азербайджан.

В результате погранично-поисковых и оперативных мероприятий обнаружены и изъяты из незаконного оборота наркотические вещества общим весом 34 кг 42 г, а также два складных ножа.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.