https://news.day.az/society/1873583.html Предотвращен ввоз крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан На границе с Ираном пресечена контрабанда более 34 кг наркотиков. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС) Азербайджана, в зоне ответственности пограничного отряда "Горадиз" Пограничных войск предотвращена попытка контрабандного ввоза крупной партии наркотиков из Исламской Республики Иран в Азербайджан.
Предотвращен ввоз крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан
На границе с Ираном пресечена контрабанда более 34 кг наркотиков.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС) Азербайджана, в зоне ответственности пограничного отряда "Горадиз" Пограничных войск предотвращена попытка контрабандного ввоза крупной партии наркотиков из Исламской Республики Иран в Азербайджан.
В результате погранично-поисковых и оперативных мероприятий обнаружены и изъяты из незаконного оборота наркотические вещества общим весом 34 кг 42 г, а также два складных ножа.
По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
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