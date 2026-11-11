SOCAR AQŞ завершила бурение новой скважины на месторождении Западный Абшерон

ООО SOCAR AQŞ успешно завершило бурение скважины № 83 с платформы № 50 на месторождении "Западный Абшерон" и передало ее заказчику - Производственному объединению "Азнефть".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщила компания SOCAR AQŞ.

Согласно информации, проектная глубина скважины составляла 1 192 метра, однако фактическая глубина по итогам буровых работ достигла 1 200 метров. В ходе бурения были проведены геолого-геофизические исследования, а также измерено пластовое давление в продуктивных горизонтах QD-3 и QAD.

Отмечается, что полученные данные имеют важное значение для оценки геологических характеристик пластов и более эффективного планирования последующих буровых работ.

В рамках проекта диаметр эксплуатационной колонны скважины был увеличен до 9⅝ дюйма. Кроме того, в интервале открытого ствола была применена система противопесочных фильтров SASS (Single Annulus Sand Screen). Эта технология позволяет ограничить поступление песка и механических частиц в скважину, предотвратить возможные осложнения в процессе эксплуатации и создать благоприятные условия для долгосрочной и надежной добычи.

Отмечается, что успешное бурение скважины № 83 и ее передача заказчику стали важным этапом в реализации эксплуатационного потенциала платформы № 50.

По оценке SOCAR AQŞ, успешное завершение проекта демонстрирует профессионализм и инженерный опыт команды компании, а также значимость эффективного сотрудничества между заказчиками и подрядными организациями при реализации сложных морских буровых проектов.

Отметим, что месторождение "Западный Абшерон" расположено в северо-западной части Абшеронского архипелага Каспийского моря, к северу от Абшеронского полуострова, в 65 километрах от Баку. Месторождение было открыто в 1958 году. Для этой территории характерны суровые климатические и метеорологические условия.

Нефтеносность структуры связана с Кирмакинскими и Нижнекирмакинскими пластами продуктивной толщи. Добыча на этих пластах началась в 1996 году.