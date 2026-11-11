Новое требование для получения пособия по уходу за ребенком

Для получения пособия по уходу за ребенком до трех лет предлагается установить требование о наличии не менее шести месяцев страхового стажа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Заур Алиев на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике в ходе обсуждения предлагаемых изменений в Трудовой кодекс.

"Положения соответствующих законов, касающиеся социального отпуска и пособий, также приводятся в соответствие с этим подходом. Требование к стажу касается права на получение пособия, при этом право на социальный отпуск по уходу за ребенком сохраняется.

В действующем законодательстве отсутствие требования к минимальному страховому стажу повышает риски злоупотребления системой и затрудняет реализацию более масштабных мер по увеличению размера пособия.

Установление требования о наличии шестимесячного страхового стажа имеет важное значение для обеспечения единого подхода к выплатам по социальному страхованию, снижения риска создания формальных трудовых отношений исключительно ради получения пособия и укрепления финансовой устойчивости системы. В то же время это создаст более надежную основу для повышения размера пособия в будущем", - отметил заместитель министра.