https://news.day.az/world/1873588.html В Абу-Даби начался второй день переговоров России, Украины и США В Абу-Даби начался второй день трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США. Об этом передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

В Абу-Даби начался второй день переговоров России, Украины и США

В мире, 11 ноября 2026 13:02 (UTC +04:00) 259
В Абу-Даби начался второй день переговоров России, Украины и США

В Абу-Даби начался второй день трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также вошли заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Михаил Галузин, а также представители двух управлений Генерального штаба Игорь Костюков и Юрий Жигарловский.

Украину на переговорах представляют секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий и бывший начальник Генерального штаба Андрей Гнатов.

Американскую делегацию возглавляют специальные посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Напомним, что первый раунд переговоров состоялся 10 ноября. Встреча продолжалась 4,5 часа с одним 40-минутным перерывом.

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