В этих сферах введут почасовую оплату труда

Наличие на рынке труда краткосрочных трудовых договоров, неполного рабочего времени и гибких форм занятости в отдельных отраслях делает необходимым совершенствование подхода к минимальной заработной плате.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Заур Алиев на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике в ходе обсуждения предлагаемых изменений в Трудовой кодекс.

"Проект предусматривает введение почасовой оплаты труда для трудовых договоров, заключаемых в отдельных сферах деятельности на срок менее одного месяца, а также для работ с продолжительностью рабочей недели 20 часов или менее. Предлагается установить минимальную почасовую оплату выше часовой тарифной ставки, рассчитанной исходя из минимальной месячной заработной платы.

Сферы деятельности, в которых будет применяться эта система, определит Кабинет министров. На первом этапе планируется охватить производство сельскохозяйственной продукции и сферу общественного питания.

Предлагаемые изменения позволят более гибко применять механизм минимальной заработной платы, повысить прозрачность расчетов оплаты труда и внедрить в нашей стране подходы, используемые в международной практике", - отметил заместитель министра.