https://news.day.az/officialchronicle/1873602.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева принимают участие в Саммите лидеров СОР31 В Анталье проходит Саммит лидеров 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31). Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принимают участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и дочь Президента Лейла Алиева. Новость обновляется

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева принимают участие в Саммите лидеров СОР31

Официальная хроника, 11 ноября 2026 13:26 (UTC +04:00) 4 720
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева принимают участие в Саммите лидеров СОР31

В турецкой Анталье проходит Саммит лидеров 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принимают участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева.

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