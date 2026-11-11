https://news.day.az/officialchronicle/1873602.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева принимают участие в Саммите лидеров СОР31 В Анталье проходит Саммит лидеров 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31). Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принимают участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и дочь Президента Лейла Алиева. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева принимают участие в Саммите лидеров СОР31
В турецкой Анталье проходит Саммит лидеров 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принимают участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева.
Новость обновляется
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