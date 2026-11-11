В этом районе Баку устранили проблемы с давлением газа

С похолоданием в домах стали чаще пользоваться комби и другими отопительными приборами. В каких районах наблюдается пониженное давление газа и какие меры принимаются для решения этой проблемы?

Как передает Day.Az, в производственном объединении "Азеригаз" сообщили Trend, что похолодание может приводить к локальному снижению давления газа в отдельных районах.

Отмечается, что с 15 ноября начнется переход на зимний режим работы. В этот период подача газа в районы будет поэтапно проверяться, а регулированию давления будет уделяться особое внимание. Это необходимо для предотвращения проблем, которые могут возникнуть при резком повышении давления.

В объединении подчеркнули, что все районы находятся под контролем сотрудников. При локальном снижении давления принимаются меры для его стабилизации. Кроме того, по обращениям абонентов проводятся проверки на местах, а выявленные проблемы оперативно устраняются.

"В целом серьезных проблем с давлением газа не наблюдается. Лишь в Бинагадинском районе случаи снижения давления приобрели несколько более массовый характер. Наши сотрудники были направлены на место, и имеющиеся проблемы устранены. Ожидается, что уже с сегодняшнего дня в Бинагадинском районе также не будет серьезных проблем с давлением газа", - говорится в сообщении.