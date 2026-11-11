Созидать или Разрушать? - РАЗМЫШЛЕНИЯ АСАФА ГАДЖИЕВА

Автор: академик Асаф Гаджиев,

Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества

Настоящая статья является продолжением статьи "Ученый или Менеджер, вот в чем Вопрос?", опубликованной в Day.Az 30 октября сего года (https://news.day.az/society/1870803.html). За три дня статью прочитали более 7 тысяч человек, что подтверждает интерес к данной тематике. Я получил много положительных отзывов, за что благодарю читателей.

В научных структурах нашей страны проводятся реформы, и это необходимо привествовать, так как потребности страны, и тем более ее экономики, требуют новых вызовов и целей, и наука обязана им служить. В первую очередь возникает вопрос - что необходимо предпринять, чтобы наука служила государству и выполняла ее заказы? Кто должен стоять во главе научно-исследовательских структур, чтобы наука стала эффективной?

Менеджеры во всем мире успешно работают в частных структурах, занимающихся куплей, продажей, сдачей в аренду и др. Понятно, что здесь нужны лица, которые успешно могут продать или приобрести, например, недвижимость, сдать в аренду, привлечь клиентов для наема недвижимомсти и т.д., чтобы принести доход компании. В Азербайджане все научно-исследовательские институты являются государственными структурами и финансируются из госбюджета, и более того в бюджетах таких структур львиную долю составляет фонд заработной платы, а остальные небольшие финансы идут на всякие хозяйственные вопросы. Другой вопрос, что руководитель научно-исследовательского предприятия должен понять, какие заказы на проведение научно-исследовательских работ необходимо принять, чтобы принести доход институту. Но это вряд ли под силу даже выдающемуся менеджеру, так как здесь нужен человек, глубоко понимающий науку, какую пользу наука может принести, и пользующийся научным авторитетом. Возможно в каждом научно-исследовательском институте нужны менеджеры, занимающиеся хозяйственной деятельностью, но это не главная цель исследовательского института. Для хозяйственной деятельности в каждом институте имеются заместители директора, занимающиеся этими вопросами. Цель научно-исследовательского института - развивать науку, чтобы она приносила доход государству и готовить новое научное поколение. Поэтому, если цель менеджера принести материальный доход компании, в которой он работает, то цель руководителя научно-исследовательского института совсем иная. Возможно, достижения научно-исследовательского института не принесут мгновенных результатов, но со временем они могут быть очень ощутимыми. В частных компаниях ставится цель, чтобы деятельность менеджеров в коротком времени приносила материальную прибыль компании.

В области гуманитарных наук вообще не преследуется цель дохода. Здесь доход имеет интеллектуальную составляющую, которую невозможно измерить, но она очень важна. При взгляде на процессы, происходящие сегодня в научных структурах создается впечатление, что поставлена цель полностью уничтожить достижения науки в Азербайджане. Ведь мы завоевали независимость не для того, чтобы уничтожить завоевания науки. Практически отстранены от работы в научно-исследовательских институтах, лица, которые стояли у истоков ее развития, ученые, которые были удостоены высоких престижных наград, как у нас в стране, так и за рубежом.

Посмотрите на ведущие азербайджанские научно-исследовательские институты и даже университеты. Академия Авиации, Университет Управления при Президенте страны, Университет АДА - это ведущие сегодня наши университеты, которыми мы гордимся. Всеми этими университетами руководят выдающиеся ученые, академик Ариф Пашаев - известный физик, академик Урхан Алекперов - известный биолог, профессор Хафиз Пашаев - известный физик. Именно благодаря им эти учебные заведения стали ведущими не только у нас в стране, но и за ее пределами.

Вернемся к научно-исследовательским институтам. Расцвет и научный взлет Института Физики произошел, когда им руководил выдающийся физик, академик Гасан Абдуллаев. В период его правления в Институте выросли и работали такие известные ученые, как Чингиз Джуварлы, Ариф Пашаев, Чингиз Каджар, Хафиз Пашаев, Мамедэмин Шахтахтинский, Фирудин Гашимзаде и др. На смену им пришло следующее поколение, также известные ученые физики, академики Ариф Гашимов, Назим Мамедов, Таяр Джафаров и др., которые сегодня здравствуют и прославляют нашу страну своими научными достижениями.

У истоков развития Института Математики и Механики стояли такие выдающиеся математики, академики Захид Халилов, Ибрагим Ибрагимов, Фарамаз Максудов, Акиф Гаджиев и др. Институтами химических проблем руководили и работали там академики Юсиф Мамедалиев, Мирали Гашкай, Муртуза Нагиев, Тогрул Шахтахтинский, Вагиф Фарзалиев и др. Руководителями Института кибернетики (ныне упраздненного) были также известные ученые, академики Ашраф Гусейнов, Джалал Аллахвердиев, Тельман Алиев. В области геологии мы гордимся такими известными учеными, как Акиф Ализаде, Ибрагим Гулиев и другие. Все эти Институты обязаны своим расцветом и известностью именно этим выдающимся ученым.

Известно, что руководители научно-исследовательских институтов, как правило, одновременно являются председателями Советов по защите диссертаций, председателями Институтских Советов, которые определяют дальнейшие развитие науки, прием на работу новых кадров. Возникает естественный вопрос, как же менеджеры будут оценивать диссертационные работы, развитие науки и качество молодых кадров? Если это будут делать заместители, то тогда зачем нужны руководители-менеджеры? Все эти вопросы остаются без ответов. Ясно одно, и это уже аксиома, что руководителями научно-исследовательских институтов должны быть только подготовленные ученые, пользующиеся авторитетом в научном мире.

Что же происходит сегодня? Идет естественная смена руководителей научно-исследовательских институтов и никто против этого не возражает. Но на места известных ученых приходят лица, не заявившие о себе в науке. Как же они будут определять, в каком направлении будут вестись научные исследования и каким авторитетом будут пользоваться в коллективах? Каким образом они будут руководить еще остающимися в институтах квалифицированными учеными, это большой вопрос. Первый шаг, который они сделали, стала смена названий подразделений, причем сделано это было безграмотно. Удивляют названия лабораторий, которые они придумывают. Например, лаборатория занимающаяся проблемами теории вероятностей и математической статистики, получает удивительное название - принятие решений в условиях неопределенности. Это каким же надо быть умником, чтобы это сделать. Наука теории вероятностей существует более 200 лет и у ее истоков стояли такие выдающиеся ученые, как Блез Паскаль, Пьер Ферма, братья Бернулли и др., а также великий А.Н.Колмогоров, который поставил точку, предложив аксиоматику теории вероятностей, что превратило ее в отдельную область знаний. Никто никому не давал права менять ее. Вспоминается история разфирмирования кафедры теории вероятностей в одном из азербайджанских университетов, где были подготовлены хорошие ученые и преподаватели (4 доктора наук, 8 докторов философии). По-видимому, очередной человек далекий от науки, а может и менеджер претворял в жизнь свои "умные" идеи. Кафедра, в которой работали 3 доктора наук и несколько докторов философии была присоединена к кафедре, в которой работало 3 человека и среди них не было ни одного доктора наук. Это ли есть реформа, проводимая менеджерами? Прошло время, и кафедра снова заняла ведущие позиции, благодаря лицам, понимающим глубоко науку. Отдел, занимающийся гармоническим анализом, почему-то переименовывают в нелинейный анализ. Спрашивается: какая цель преследуется? Чтобы разрушить то, чего добились азербайджанские ученые за долгие годы? Господа, не надо строить из себя умников, лучше посмотрите, что происходит в мире и есть ли в мире Институты Математики, где используются такие названия. Неужели трудно было обратиться к нашим ведущим здравствующим ученым-математикам, посоветоваться с ними и определить новые направления и названия? В Инсититуте Математики и Механики сегодня работают очень квалифицированные ученые, которые могли бы помочь полезными советами. Когда ученые возражают против новых нелепых названий идет один ответ - предложение пришло сверху и все. Дорогие коллеги, времена СССР прошли, когда указы приходили сверху и не обсуждались. Мы живем в независимом государстве, и долг нашего поколения - развивать науку, чтобы она служила государству, а не уничтожать ее нелепыми предложениями.

Во всем мире во главе Институтов Физики, Математики, Химических проблем и др. стояли и стоят выдающиеся ученые. Потому что это фундаментальные науки, которые составляют основу всего. В предыдущей статье я подробно приводил международный опыт как с университетами, так и научно-исследовательскими институтами. Если вы сами не можете справиться с такой задачей, так обратитесь к международному опыту. У нас есть ведущие ученые в указанных областях, которых я перечислил выше. К этому хочу добавить известных ученых-химиков - академиков Тофика Нагиева, Дильгама Тагиева, Вагифа Аббасова и других которые охотно помогли бы более эффективно провести реформацию в области науки. Возможно скажите, что им всем за 70, но посоветоваться с ними не помешало бы. Все-таки опыт в науке определяет многое.

Институт прикладной математики АН СССР был основан выдающимся учёным Мстиславом Всеволодовичем Келдышем, который впоследствии им руководил. Институт по праву носит его имя. Лауреат Нобелевской премии Александр Михайлович Прохоров возглавлял Институт общей физики АН СССР, который также носит его имя. Другой Лауреат Нобелевской премии Жорес Иванович Алфёров возглавлял Физико-технический институт, который был основан другим выдающимся физиком, академиком А.Ф.Иоффе. Стали бы указанные выше институты ведущими в мире, если бы ими руководили менеджеры, а не Келдыш, Прохоров или Алферов? Конечно нет, и в этом нем сомнений. Неужели этих примеров, и примеров, приведенных в предыдущей статье, недостаточно, чтобы понять ошибочный путь, который заняли некоторые лица, руководящие нашей наукой и образованием.

Современная наука конца ХХ и XXI веков характеризуется тем, что происходит слияние наук. Самым крупным научным достижением ХХ века является расшифровка человеческого генома. Этого удалось достичь с помощью синтеза достижений биологии, математики, химии, физики, информационных технологий и других направлений науки. Поэтому, современные руководители научных учреждений должны в первую очередь глубоко понимать достижения науки, понять с кем и как кооперироваться. При всем моем уважении к менеджерам эта задача непосильна для них и может быть реализована только с помощью лиц, глубоко понимаюших науку. Еще в древности говорили, что существует лишь одна наука, хотя она и разделена на множество отраслей. Все они взаимосвязаны и зависят друг от друга, подобно пальцам на одной руке. В завершении приведу слова выдающегося ученого, матемика и философа Анри Пуанкаре, который сказал: "Когда наука и искусство соединяются, рождается нечто прекрасное. Великие ученые - это всегда еще и художники, способные видеть красоту формул и гармонию Вселенной". Так давайте дадим нашей науке создать нечто значимое во имя нашей прекрасной страны, которая под руководством своего лидера - Президента Ильхама Алиева уверенно идет вперед.