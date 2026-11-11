На COP31 определены 10 направлений климатических действий - репортаж спецкора Trend - ВИДЕО

Главная задача конференции ООН по изменению климата COP31 - перевести обещания, данные на прошлых конференциях, в практические действия.

Как передает Day.Az, об этом рассказала специальный корреспондент Trend Ляман Зейналова, которая освещает работу конференции.

По ее словам, Турция уже определила 10 направлений климатических действий. Среди них - увеличение производства возобновляемой энергии, сокращение выбросов метана, продовольственная безопасность и защита биоразнообразия.

"Президент COP31 Мурат Курум определил три руководящих принципа конференции: диалог, консенсус и действие. Посыл председательства прост: климатические обещания не должны оставаться на бумаге или теряться в бесконечных переговорах. Они должны давать ощутимый результат - в том, как производится и потребляется энергия, как строятся города, работает промышленность и выращиваются продукты.

Одна из особенностей нынешней конференции - договоренность между Турцией и Австралией. Турция принимает конференцию и председательствует на COP31, а Австралия руководит переговорным процессом.

Одним из главных камней преткновения на конференции остается климатическое финансирование. На COP29 стороны договорились, что к 2035 году развитые страны будут выделять развивающимся не менее 300 млрд долларов в год. В целом объем климатического финансирования к тому же сроку решено довести до 1,3 трлн долларов в год.

Теперь, как отметила корреспондент, главная задача - превратить эти цифры в реальные деньги: средства должны доходить до стран, которые в них нуждаются, и воплощаться в конкретные проекты, - рассказала спецкор.