Прошел год со дня крушения турецкого самолета, вылетевшего из Гянджи

Прошел год со дня крушения военно-транспортного самолета C-130, принадлежавшего Военно-воздушным силам Турции, на территории Грузии.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

11 ноября 2025 года самолет, возвращавшийся из азербайджанского города Гянджа в Турцию, потерпел крушение на территории Грузии, вблизи границы с Азербайджаном. В результате происшествия погибли все 20 военнослужащих, находившихся на борту.

По информации Министерства национальной обороны Турции, самолет перевозил в Турцию 10 специалистов технического обслуживания и оборудование для обслуживания истребителей F-16, выполнявших полеты в Азербайджане в рамках мероприятий, посвященных 8 Ноября - Дню Победы.

Самолет типа C-130E, прибывший из Кайсери в Гянджу, вылетел оттуда в направлении 5-й главной авиабазы реактивных самолетов в турецком городе Мерзифон. Во время полета, после последнего сеанса связи с Центром управления воздушным движением Тбилиси, радиосвязь с самолетом и радиолокационный контакт с ним были потеряны.

После крушения по координации соответствующих ведомств Турции, Азербайджана и Грузии были проведены поисково-спасательные мероприятия.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с трагедией.

Тела погибших военнослужащих были доставлены в Турцию. 14 ноября на военном аэродроме Мюртед в Анкаре состоялась государственная церемония прощания с погибшими военнослужащими.