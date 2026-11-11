Азербайджан и МЭА обсудили перспективы сотрудничества в сфере энергетики - ФОТО

Обсуждено развитие сотрудничества между Азербайджаном и Международным энергетическим агентством (МЭА).

Согласно информации Министерства энергетики Азербайджана, министр энергетики Парвиз Шахбазов в Анталье в рамках COP31 провел двусторонние встречи с министром энергетики Болгарии Ивой Петровой и исполнительным директором Международного энергетического агентства Фатихом Биролом, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе встречи с болгарским министром были обсуждены сотрудничество в сфере природного газа и перспективы развития Коридора зеленой энергии "Азербайджан-Грузия-Турция-Болгария".

Стороны рассмотрели вопросы создания совместного предприятия для реализации проекта коридора и начала разработки технико-экономического обоснования. Было отмечено, что реализация проекта создаст условия для развития новых мощностей возобновляемой энергетики и экспорта электроэнергии, производимой в Азербайджане, на рынки Турции и Европы.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам участия европейских компаний в проекте, возможностям его финансирования и технологического сотрудничества.

Отметим, что с 9 по 20 ноября 2026 года в турецком городе Анталья проходит 31-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), в которой Азербайджан представлен широкой делегацией. Представители страны активно участвуют в обсуждениях и мероприятиях, проводимых в рамках конференции, представляя политику Азербайджана в соответствующих сферах и достигнутые результаты.

В рамках COP31 действует национальный павильон Азербайджана, концепция которого основана на принципе "Коридора диалога". В павильоне представлены потенциал страны в сфере возобновляемой энергетики, экспозиция "Коридоры зеленой энергии", проекты в области зеленой энергетики, реализуемые в Карабахе и Восточном Зангезуре, первая аккумуляторная система хранения энергии, а также работа по защите биоразнообразия Каспийского моря. В павильоне планируется провести более 40 мероприятий, панельных дискуссий и встреч.

Три основных принципа председательства COP31 - диалог, консенсус и действия. При этом применяется новый подход к распределению полномочий между разными странами: организационное руководство возложено на Турцию, а руководство переговорным процессом - на Австралию.

Среди приоритетов COP31 также находится искусственный интеллект. В частности, предусмотрена реализация инициативы "Анталийское обязательство в области искусственного интеллекта". Повестка конференции также охватывает вопросы нулевого уровня отходов, защиты морских и океанических экосистем, продовольственной безопасности, развития климатически устойчивых городов, механизмов реализации климатических мер, молодежи и образования, зеленой индустриализации и перехода к чистой энергетике.

Участие в COP31 имеет особое значение для Азербайджана с точки зрения обмена опытом, полученным в ходе проведения COP29 в Баку, продолжения бакинского наследия и представления вклада страны в формирование глобальной климатической повестки.