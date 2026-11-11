В Ходжавенде трактор подорвался на мине, есть пострадавший

11 ноября 2026 года вблизи села Гырмызы базар освобожденного от оккупации Ходжавендского района произошел подрыв на мине.

Как сообщили Day.Az в пресс-службах Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры Азербайджана и Агентства по разминированию (ANAMA), трактор, которым управлял житель Бардинского района, 1984 года рождения Искендер Исмаилов, наехал на противотанковую мину.

В результате происшествия мужчина получил различные телесные повреждения.

По факту проводится расследование в прокуратуре Ходжавендского района.

В МВД, Генпрокуратуре и ANAMA вновь призвали граждан соблюдать правила безопасности, обращать внимание на предупреждающие знаки о минной опасности, не заходить на незнакомые территории и не вмешиваться в работы по ограждению опасных участков.