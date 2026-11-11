Как долго продержится холодная погода?

Сегодня в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди. Согласно прогнозу, дождливые погодные условия сохранятся до утра 12 ноября.

Как передает Day.Az, об этом АЗЕРТАДЖ сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

Она отметила, что днем 12 ноября и 13 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове будет в основном без осадков, ожидается умеренный юго-восточный ветер. "Максимальная температура воздуха составит 14-19 градусов тепла. В то же время 11 ноября и в ближайшие два дня в регионах будет в основном без осадков, местами возможен туман, будет преобладать западный ветер. Максимальная температура воздуха в равнинных районах составит 15-20, а в горной местности - 7-12 градусов тепла", - отметила Г. Мамедова.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az