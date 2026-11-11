Азербайджанские борцы завоевали восемь медалей в Казахстане - ФОТО

Азербайджанские борцы вольного стиля завоевали восемь медалей на международном юношеском турнире в казахстанском Кокшетау, посвященном памяти заслуженного тренера Ахметжана Казымбетова. Половина наград сборной оказалась золотой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, команда выступала под руководством старшего тренера сборной U17 Гаджи Алиева и тренера Аллахверди Велиева.

Победителями соревнований стали Юсиф Абдуллаев (45 кг), Сулейман Ширинов (51 кг), Ибрагим Гасанов (55 кг) и Эльджан Гасанов (65 кг).

Серебряные медали завоевали Гусейн Рзазаде (55 кг) и Эльвин Наджафзаде (92 кг), а бронзовыми призерами стали Тунар Гусейнов (48 кг) и Ниджат Мустафаев (110 кг).

Таким образом, все восемь азербайджанских борцов, поднявшихся на пьедестал, принесли сборной четыре "золота", два "серебра" и две "бронзы".