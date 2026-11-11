https://news.day.az/politics/1873624.html Эрдоган поблагодарил Азербайджан Мы выражаем благодарность премьер-министру Австралии Энтони Албанизу за вклад в уникальную модель партнерства, подготовленную для COP31, а также Бразилии и родному Азербайджану, поделившимся опытом, полученным на предыдущих саммитах.
Эрдоган поблагодарил Азербайджан
Мы выражаем благодарность премьер-министру Австралии Энтони Албанизу за вклад в уникальную модель партнерства, подготовленную для COP31, а также Бразилии и родному Азербайджану, поделившимся опытом, полученным на предыдущих саммитах.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на Саммите лидеров 31-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) в Анталье.
Он также отметил, что в мире в чрезмерных объемах используются природные ресурсы, а продовольственная безопасность находится под угрозой.
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