Эрдоган поблагодарил Азербайджан

Мы выражаем благодарность премьер-министру Австралии Энтони Албанизу за вклад в уникальную модель партнерства, подготовленную для COP31, а также Бразилии и родному Азербайджану, поделившимся опытом, полученным на предыдущих саммитах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на Саммите лидеров 31-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) в Анталье.

Он также отметил, что в мире в чрезмерных объемах используются природные ресурсы, а продовольственная безопасность находится под угрозой.

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