Телефоны Nokia исчезнут из линейки HMD после 2029 года. Об этом в соцсети X сообщает инсайдер под ником smashx_60, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам источника, китайская компания HMD, которая владеет правами на бренд Nokia, не станет продлевать соглашение, позволяющее выпускать фирменные устройства. После окончания лицензии компании смогут использовать это название в отдельных совместных проектах, если заключат новые договоры. Nokia и HMD пока не подтвердили отказ от сотрудничества.

Известна лишь дата окончания действующего соглашения. Согласно годовому отчету Nokia, в 2025 году компания разрешила HMD выпускать кнопочные телефоны Nokia до марта 2029 года, причем только в отдельных странах. Продление лицензии после этого срока в отчете не оговорено.

В настоящий момент HMD продает кнопочные аппараты под обоими брендами: на официальном сайте представлены, в частности, Nokia 2360 Flip и модели с собственным названием HMD. Смартфоны компания уже выпускает преимущественно под маркой HMD.

Nokia более десяти лет была крупнейшим производителем мобильных телефонов в мире. В 2007 году компания поставила 437 миллионов устройств и, по собственной оценке, занимала 38 процентов мирового рынка. Первое место по продажам телефонов она уступила Samsung в 2012 году.