"Астры" на полотнах Давуда Казымова - ФОТО

Есть художники, чьи картины не просто радуют глаз - они создают особое настроение, наполняют душу светом и заставляют по-новому взглянуть на привычные вещи. Азербайджанский национальный музей искусств продолжает знакомить публику с интересными произведениями из своей коллекции. В год 100-летия со дня рождения народного художника Азербайджана Давуда Казымова музей обращается к его богатому творческому наследию, передает Day.Az.

Живопись Давуда Казымова узнаваема благодаря удивительному чувству цвета, тонкой наблюдательности и особой любви к красоте окружающего мира. В его произведениях нет ничего случайного: каждый оттенок, каждый предмет, каждая деталь подчинены внутренней гармонии. Художник словно умел разглядеть поэзию там, где другой увидел бы лишь обыденность.

"Астры" на полотнах Давуда Казымова - не просто букет цветов. Они словно живут, дышат, тянутся к свету. Художник тонко чувствовал их хрупкость и очарование. К его цветочным композициям хочется возвращаться, подолгу рассматривать их, вглядываться в тончайшие оттенки и невольно пытаться разгадать секрет их притягательности.

Не менее выразительна картина "Осень". В ней словно собралось всё очарование этой немного грустной поры - времени прощания с теплом и солнечными днями. Уходящая вдаль дорога, золото листвы, охристые, жёлтые и багряные оттенки, прохлада и особая хрустальная прозрачность осеннего воздуха... Умиротворение наполняет картину и уводит мысли далеко, заставляя остановиться, прислушаться к себе и почувствовать ни с чем не сравнимую прелесть тихого разговора с природой. Давуд Казымов сумел тонко передать душевное настроение этого удивительного, немного печального времени года.

В натюрморте "Яблоко и гранат" фрукты словно обретают плоть и объём. Кажется, чувствуешь терпкость и сочность гранатовых зёрен, а обыкновенные яблоки под кистью художника приобретают такую свежесть и упругость, что невольно возникает желание надкусить одно из них - и вот уже кажется, что сок брызнет и потечёт по пальцам.

В живописи Давуда Казымова есть удивительное свойство - она не стремится поразить с первого взгляда, но надолго остаётся в памяти. В ней живёт любовь к жизни, к природе, к её бесконечному многообразию. И, рассматривая его работы, невольно ощущаешь, как мир вокруг становится ярче, а на душе - светлее. Его картины продолжают говорить со зрителем на языке красоты, напоминая о том, как много прекрасного заключено в окружающем нас мире.