Важная новость для желающих приобрести жилье в ипотеку

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджанской Республики (ИКГФ) выделяет уполномоченным банкам очередные лимиты с целью продолжения кредитования по обычной ипотеке в 2026 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд, прием заявок начнется 13 ноября 2026 года с 15:00. Гражданам рекомендуется создать электронные кабинеты до 12 ноября 2026 года включительно.

Прием заявок будет осуществляться через систему "Электронная ипотека и кредитная гарантия", размещенную на портале Mygov. Граждане смогут подтверждать свои заявки с помощью функции биометрической идентификации сервиса "SİMA İmza".

Кроме того, сообщается, что прием заявок в пределах остаточных лимитов, образовавшихся в результате отказа по ранее поданным заявкам, будет осуществляться по пятницам с 12:00.

С инструкцией по подаче заявки можно ознакомиться на официальном сайте Фонда (www.mcgf.gov.az/storage/Talimat.pdf), а также в соответствующем разделе портала Mygov.