Стало известно о состоянии подорвавшегося на тракторе на мине в Ходжавенде

Трактористу, подорвавшемуся на мине в поселке Гырмызы Базар Ходжавендского района, ампутировали левую руку на уровне запястья.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, травму ноги удалось устранить в ходе хирургического вмешательства.

В настоящее время пострадавший продолжает лечение в больнице.

Ранее мы сообщали, что 11 ноября 2026 года вблизи села Гырмызы базар освобожденного от оккупации Ходжавендского района произошел подрыв на мине.