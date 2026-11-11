https://news.day.az/society/1873652.html Стало известно о состоянии подорвавшегося на тракторе на мине в Ходжавенде Трактористу, подорвавшемуся на мине в поселке Гырмызы Базар Ходжавендского района, ампутировали левую руку на уровне запястья. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, травму ноги удалось устранить в ходе хирургического вмешательства. В настоящее время пострадавший продолжает лечение в больнице.
Стало известно о состоянии подорвавшегося на тракторе на мине в Ходжавенде
Трактористу, подорвавшемуся на мине в поселке Гырмызы Базар Ходжавендского района, ампутировали левую руку на уровне запястья.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, травму ноги удалось устранить в ходе хирургического вмешательства.
В настоящее время пострадавший продолжает лечение в больнице.
Ранее мы сообщали, что 11 ноября 2026 года вблизи села Гырмызы базар освобожденного от оккупации Ходжавендского района произошел подрыв на мине.
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