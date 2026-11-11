https://news.day.az/society/1873634.html Пострадавшего при взрыве мины в Ходжавенде тракториста прооперируют Тракторист, подорвавшийся на мине в поселке Гырмызы Базар Ходжавендского района, госпитализирован. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент произошел сегодня во время работы на тракторе. Пострадавший - житель Бардинского района, 1984 года рождения Исмаилов Искендер Адиль оглу.
Пострадавшего при взрыве мины в Ходжавенде тракториста прооперируют
Тракторист, подорвавшийся на мине в поселке Гырмызы Базар Ходжавендского района, госпитализирован.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент произошел сегодня во время работы на тракторе. Пострадавший - житель Бардинского района, 1984 года рождения Исмаилов Искендер Адиль оглу.
С различными травмами его доставили в Физулинскую районную центральную больницу. В настоящее время пострадавший находится в операционной.
По факту проводится расследование.
Ранее мы сообщали, что 11 ноября 2026 года вблизи села Гырмызы базар освобожденного от оккупации Ходжавендского района произошел подрыв на мине.
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