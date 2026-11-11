https://news.day.az/autonews/1873317.html Mercedes-Benz превратит лобовое стекло автомобиля в экран Mercedes-Benz представил ряд технологических разработок, которые рассчитывает внедрить в ближайшем будущем в серийные машины. Среди них - голографическое лобовое стекло, предназначенное для трансляции на него контента, сообщает The Drive, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Mercedes-Benz превратит лобовое стекло автомобиля в экран

Автоновости, 11 ноября 2026 15:51 (UTC +04:00) 289
Mercedes-Benz превратит лобовое стекло автомобиля в экран

Mercedes-Benz представил ряд технологических разработок, которые рассчитывает внедрить в ближайшем будущем в серийные машины. Среди них - голографическое лобовое стекло, предназначенное для трансляции на него контента, сообщает The Drive, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это стало возможным благодаря проектору, встроенному в приборную панель, и специальному ламинированному лобовому стеклу со встроенными "голографическими оптическими элементами". Эти элементы избирательно отражают определенные длины волн света, излучаемого проектором, для создания изображений на лобовом стекле", - отмечается в публикации.

Голографические лобовые стекла позволят контролировать видимость изображения под разными углами и сделать так, чтобы водитель не видел информацию, предназначенную пассажиру, и наоборот. Немецкий автопроизводитель планирует транслировать на лобовое стекло информацию о достопримечательностях, навигационные подсказки и видео. Еще одна разработка немецкой компании - возможность дублировать на заднее стекло предупреждающие сигналы.

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