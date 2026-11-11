Азербайджан представлен на юбилейной Всемирной инвестиционной конференции - ФОТО

Азербайджан представлен на 30-й Всемирной инвестиционной конференции.

Как передает Day.Az со ссылкой на министерство экономики Азербайджана, в рамках визита в Женеву 10-11 ноября первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев принял участие в 30-й Всемирной инвестиционной конференции (WIC 2026), организованной Всемирной ассоциацией агентств по продвижению инвестиций (WAIPA).

В ходе конференции состоялся "круглый стол" министров на тему "Следующее десятилетие глобальных инвестиций". Эльнур Алиев проинформировал участников о благоприятной бизнес-среде, сформированной в Азербайджане, основных приоритетах инвестиционной политики и мерах, реализуемых в направлении диверсификации экономики. Он также рассказал о выгодном географическом положении Азербайджана, его транспортно-логистических возможностях и условиях, созданных для инвесторов. Была подчеркнута важность расширения международного сотрудничества в сфере продвижения инвестиций, в том числе роль таких международных организаций, как WAIPA.

WIC 2026 объединила представителей правительств различных стран, международных организаций и деловых кругов. На конференции обсуждались глобальные инвестиционные тенденции, привлечение инвестиций в условиях меняющейся геополитической и экономической ситуации, а также укрепление международного инвестиционного сотрудничества.

В рамках конференции Эльнур Алиев встретился с заместителем генерального директора Агентства по иностранным инвестициям Вьетнама Буй Тху Тхюи. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах расширения торгово-инвестиционного сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом. В центре внимания были увеличение объёмов взаимной торговли, возможности сотрудничества в энергетике, транспортно-логистической сфере, туризме и других областях, а также развитие связей между деловыми кругами двух стран.