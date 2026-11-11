Рядом с военной базой США на Аляске заметили НЛО - ВИДЕО

Неопознанный летающий объект (НЛО), похожий на медузу, заметили возле военной базы США на Аляске. Об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на очевидца, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, объект сняли на видео в небе над Анкориджем еще в июне. Его сняла Сара Джейн Осборн, фотографировавшая радугу.

По словам женщины, над деревьями появился темный объект со свисающими щупальцами, они двигались независимо друг от друга. При этом объект поворачивался из стороны в сторону.

Осборн уточнила, что объект был виден в течение трех минут, после чего исчез.