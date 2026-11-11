В Гяндже пройдет первенство по художественной гимнастике

В Гяндже 20 ноября стартует открытое региональное первенство по художественной гимнастике, в котором примут участие спортсменки различных возрастных категорий.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, соревнования пройдут в Гянджинском олимпийском спортивном комплексе.

Гимнастки поборются за призовые места в своих возрастных категориях. Первенство продлится два дня и завершится 21 ноября.