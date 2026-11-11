https://news.day.az/society/1873649.html В Гяндже автобус врезался в фонарный столб В Гяндже пассажирский автобус компании Baku Bus врезался в фонарный столб. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, инцидент произошел на проспекте Низами. Автобус, следовавший по маршруту №5, потерял управление, съехал с дороги и врезался в фонарный столб.
В Гяндже автобус врезался в фонарный столб
В Гяндже пассажирский автобус компании Baku Bus врезался в фонарный столб.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, инцидент произошел на проспекте Низами.
Автобус, следовавший по маршруту №5, потерял управление, съехал с дороги и врезался в фонарный столб. В результате происшествия сломаны несколько деревьев на обочине, поврежден дорожный знак.
По факту проводится расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре