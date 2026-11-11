В Гяндже автобус врезался в фонарный столб

В Гяндже пассажирский автобус компании Baku Bus врезался в фонарный столб.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, инцидент произошел на проспекте Низами.

Автобус, следовавший по маршруту №5, потерял управление, съехал с дороги и врезался в фонарный столб. В результате происшествия сломаны несколько деревьев на обочине, поврежден дорожный знак.

По факту проводится расследование.