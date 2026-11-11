В Италии после поступления по электронной почте сообщений с угрозами взрыва по всей стране были эвакуированы не менее 300 школ.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Reuters.

Министр образования Италии Джузеппе Вальдитара заявил в эфире телеканала La7, что в учебные заведения в различных регионах страны были направлены электронные письма одинакового содержания с угрозами взрыва. По его словам, число эвакуированных школ может возрасти.

Одна из римских школ уведомила в сообщении, направленном родителям, что все учащиеся выведены в безопасное место и находятся под присмотром учителей.

Как сообщил Reuters источник в правительстве, письмо с угрозами было подписано человеком, представившимся "лидером провинции Мизогинистан Михаилом Андроповым".

В настоящее время итальянская полиция проводит расследование по факту произошедшего.