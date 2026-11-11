Появились кадры падения BMW с моста в Баку - ВИДЕО

Распространились кадры ДТП с участием автомобиля BMW, который упал с моста на проспекте Бабека в Низаминском районе Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, водитель не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в ограждение моста и упала с высоты на вспомогательную дорогу. Автомобиль приземлился на крышу и получил серьезные повреждения.

На место происшествия были вызваны сотрудники полиции и спасатели МЧС. Информации о пострадавших нет.