https://news.day.az/officialchronicle/1873685.html Завершился визит Президента Ильхама Алиева в Турцию - ФОТО 11 ноября завершился визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Турецкую Республику.
Завершился визит Президента Ильхама Алиева в Турцию - ФОТО
11 ноября завершился визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Турецкую Республику.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Антальи в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.
Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву провожали председатель Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ) Бинали Йылдырым, заместитель председателя по связям с тюркским миром правящей Партии справедливости и развития (AK Parti), член Великого национального собрания Турции Кюршад Зорлу, губернатор города Анталья Хулуси Шахин и другие официальные лица.
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