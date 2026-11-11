Новая схема мошенничества от имени дорожной полиции

Мошенники рассылают поддельные SMS от имени дорожной полиции для кражи денег с банковских карт.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальное агентство кибербезопасности (НАК), кибермошенники с иностранных телефонных номеров рассылают поддельные SMS о превышении скорости. Ссылки в сообщениях перенаправляют пользователей на фальшивые страницы, имитирующие внешний вид электронного платежного портала ASAN Pay.

На этих страницах сначала предлагается ввести государственный регистрационный номер автомобиля. Затем отображается недостоверная информация о якобы совершенном нарушении правил дорожного движения. Под предлогом оплаты штрафа у пользователей запрашивают номер банковской карты, срок ее действия и CVV/CVC-код.

В агентстве предупредили, что передача этих данных может привести к хищению денежных средств с банковских счетов граждан.

НАК призвало граждан не переходить по неизвестным ссылкам, полученным через SMS и мессенджеры, проверять доменное имя сайта перед вводом личной информации, а также не сообщать данные банковских карт и одноразовые коды подтверждения на подозрительных страницах.

Подчеркивается, что государственные органы и официальные службы не направляют уведомления об оплате или штрафах с иностранных телефонных номеров. Информацию о штрафах рекомендуется проверять исключительно через официальные государственные ресурсы и официальные каналы ASAN Pay, в том числе сайт asanpay.az.

Гражданам, которые уже ввели данные банковских карт на поддельных страницах, рекомендуется незамедлительно связаться со своими банками, заблокировать карты и сообщить о случившемся правоохранительным органам.