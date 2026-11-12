Азербайджан и Казахстан обсудили совместные меры по сохранению Каспия

Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Алибек Куантыров и представитель Президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев обсудили вопросы состояния Каспийского моря и перспективы укрепления регионального сотрудничества для его сохранения.

Как сообщает министерство экологии и природных ресурсов Казахстана, встреча состоялась в двустороннем формате на полях COP31 в Турции, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе переговоров стороны подчеркнули важность консолидации усилий прикаспийских государств для решения экологических проблем Каспийского моря.

Куантыров проинформировал об экологических инициативах Казахстана, направленных на решение наиболее острых проблем Каспия. В частности, он рассказал об инициативах, озвученных Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на Первом Каспийском экологическом саммите, который состоялся 9 октября 2026 года в Национальной туристической зоне "Аваза" в Туркменистане.

Особое внимание стороны уделили предложению Казахстана разработать Межгосударственную программу по сохранению Каспийского моря. Предполагается, что документ станет основой для согласованных действий прикаспийских государств по защите экосистемы моря.

Кроме того, участники встречи обменялись мнениями о продвижении инициативы Президента Казахстана по созданию Международной водной организации в системе ООН. Она направлена на укрепление глобальной координации и развитие международного сотрудничества в сфере водных ресурсов.

Мухтар Бабаев поддержал эти инициативы Казахстана, отметив их значимость для укрепления регионального взаимодействия и выработки совместных подходов к решению экологических проблем Каспийского моря.

Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии казахстано-азербайджанского сотрудничества и координации усилий по сохранению Каспия.