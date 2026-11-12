Главу Пентагона публично отчитали

Главу Пентагона Пита Хегсета и его спутников громко отчитали за смех и болтовню на мемориале Неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище. Об этом сообщает Der Spiegel, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"В День ветеранов, что удивительно, группа людей, включая министра обороны США, устроила беспорядки на Арлингтонском национальном кладбище. Один из американских военнослужащих был вынужден громко отчитать министра и его спутников за их смех и болтовню", - говорится в материале.

Солдат в парадной форме крикнул министру обороны США, что все посетители мемориала должны постоянно соблюдать атмосферу тишины и уважения, а потом отвернулся. После этого Хегсет и его спутники ненадолго обернулись и продолжили свой путь.

Как отмечает издание, Хегсет и его окружение собрались для фотографий у Могилы Неизвестного солдата. По данным СМИ, в группу входили жена министра обороны Дженнифер Хегсет, а также его старшие советники, в том числе начальник штаба Рики Буриа, заместитель начальника штаба Патрик Уивер и советник Тами Радабо.

"В этот торжественный день один солдат справедливо и уважительно напомнил всем о необходимости вести себя подобающим образом", - сказал представитель Пентагона Шон Парнелл, однако отметил, что Хегсет и Министерство обороны "всегда чтили" жертвы солдат.